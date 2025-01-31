Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Giritliler Derneği iş birliğiyle, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'nin 102. yılı anısına anlam dolu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu'nda gerçekleştirilen konser ve sergiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Mübadele: Bir göç hikâyesi ve kültürel dönüşüm

Manisa'da düzenlenen etkinlik, 1923’te imzalanan Lozan Mübadelesi ile yerinden edilen ailelerin dramını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mübadele, sadece bir nüfus hareketi olarak değil, aynı zamanda iki ülkenin halklarının ortak kültürünü şekillendiren büyük bir dönüm noktası olarak tarih sayfalarına kazındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi sürecin Anadolu'nun kültürel dokusunu nasıl dönüştürdüğünü vurgulayarak, geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla etkinliklere devam ediyor. Etkinlikte, mübadeleye dair fotoğraflar, tarihi belgeler ve o döneme ait objeler sergilendi. Ziyaretçiler, ‘Yüzyıllık Geçmişe Yolculuk’ sergisi ile geçmişin derinliklerine inerek mübadele sürecinin toplumsal etkilerini daha yakından gözlemleme fırsatı buldu.

Evrim Ateşler’den Türk-Yunan ortak kültürüne dokunan müzik dinletisi

Etkinlikte, müzikal bir yolculuk da katılımcıları bekliyordu. Ünlü sanatçı Evrim Ateşler ve müzisyenler, Türk-Yunan ortak kültürüne dair eserler seslendirerek katılımcılara tarihi bir deneyim sundu. Rumeli ve Girit ezgileriyle müziği, göçün ve kültürel bağların ne denli güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin sadece tarihi hatırlatmakla kalmayıp, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.