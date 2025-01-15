Manisa, 16 ve 18 Ocak 2025 tarihlerinde Nazım Hikmet Ran’ı, şairin şiirleri ve müziğiyle anacak. Bedreddin Oratoryosu ve Dilek Kızık’ın konseri, Manisa'da sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik detayları

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Nazım Hikmet’in evrensel mesajını ve insanlık için taşıdığı anlamı vurgulayarak, şairin 123. doğum yılı anısına düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Manisa'da Nazım Hikmet’i anmak için iki özel etkinlik gerçekleştirilecek.

16 Ocak: Bedreddin Oratoryosu

Nazım Hikmet'in “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”, 16 Ocak Perşembe günü Kültür Merkezi Lale Salonu’nda müzikle yeniden hayat bulacak. Geniş Merdiven Ensemble tarafından özgün bestelerle sahnelenecek olan oratoryoya, tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi'nin etkileyici performansı eşlik edecek. Etkinlik, şairin tarihî ve toplumsal mesajlarını müzik ve tiyatro aracılığıyla izleyicilere aktaracak.

18 Ocak: Dilek Kızık Konseri

Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen şarkılar, 18 Ocak Cumartesi günü yine Kültür Merkezi Lale Salonu’nda seslendirilecek. Solist Dilek Kızık’ın sahne alacağı konser, şairin aşk, özgürlük ve vatan sevgisini dile getiren dizeleriyle duygusal bir atmosfer yaratacak. Konserde, “Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi” gibi unutulmaz dizelerle hatırlanan Nazım Hikmet şarkıları sanatseverlere eşlik edecek.

Tüm Manisalı sanatseverler, her iki etkinliği ücretsiz olarak izleyebilecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, etkinliklere tüm hemşehrilerini davet ederek, Nazım Hikmet’in mirasının genç nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.