

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinde çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangına haber verilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 2 dozer ve 3 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahaleye başlayan ekipler yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA