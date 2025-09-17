Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları daha hareketli ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik etmek için “Adımla Manisa” mobil uygulamasını hayata geçirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında tanıtılan uygulama, Manisalıların günlük hayatlarına hareket katarken aynı zamanda ödüller kazanma fırsatı sunuyor.

Atatürk Kent Parkı’nda “Sağlıklı Bir Gelecek İçin İlk Adımı Birlikte Atalım” sloganıyla düzenlenen tanıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz ve Ulaş Aydın ile çok sayıda Manisalı katıldı.

“Adımla Manisa sadece bir uygulama değil, bir yaşam tarzı”

Tanıtım etkinliğinde konuşan Başkan Besim Dutlulu, projenin yalnızca bir mobil uygulama değil, Manisa’da yeni bir yaşam tarzının başlangıcı olduğunu vurguladı:

“Avrupa Hareketlilik Haftası, sağlıklı şehirler için yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini teşvik eden önemli bir farkındalık hareketidir. Biz de bu vizyonla ‘Adımla Manisa’ uygulamasını hayata geçirdik. Hemşehrilerimiz attıkları her adım ile puan kazanacak ve bu puanları kahve ikramından kitaplara, yüzme kurslarından spor etkinliklerine kadar birçok ödül için kullanabilecek. Ayrıca, en çok adım atan üç vatandaşımıza elektrikli bisiklet hediye edeceğiz.”

Hem sağlık hem ödül bir arada

Uygulama sayesinde Manisalılar, günlük yürüyüşlerini eğlenceli hale getirirken sağlıklarını koruyacak. 10 bin adım atan kullanıcılar, uygulama üzerinden sürpriz hediyeler kazanabilecek. Başkan Dutlulu da tanıtım yürüyüşünde 10 bin adım atarak Niobe Kahve aracından ücretsiz kahve hakkı kazandı ve tüm Manisalıları hareket etmeye davet etti.

Sürdürülebilir Manisa hedefi

Başkan Dutlulu, projenin aynı zamanda çevreye duyarlı bir Manisa vizyonunun da parçası olduğunu belirtti:

“Yeşil alanları artıran, toplu taşımada çevreci yatırımlar yapan ve karbon ayak izini azaltan projelerle Manisa’nın geleceğini planlıyoruz. ‘Adımla Manisa’ da bu vizyonun önemli bir adımıdır. Hem bireysel sağlığı koruyacak hem de toplumsal yaşam kalitesini yükseltecek bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Uygulamayı indirmek çok kolay

Manisalılar, “Adımla Manisa” uygulamasını manisaicin.com/adimlamanisa adresi üzerinden ücretsiz olarak indirebilir.

Uygulama ile atılan her adım, hem daha sağlıklı bir yaşamın hem de ödüllerle dolu bir deneyimin kapısını aralayacak.