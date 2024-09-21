Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sahte gıda ürünleri satışı yapan bir iş yerine jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Elde edilen bilgilere göre, Muradiye Mahallesi’ndeki iş yerinde gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan sahte gıda maddeleri bulundu.

Operasyonun detayları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yanı sıra, Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda, E.B. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramalarda dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Yapılan incelemeler neticesinde, 1,060 litre sahte zeytinyağı, 2,900 kilogram sahte bal ve 1,000 kilogram sahte salça ele geçirildi.

Cezai işlemler başlatıldı

Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü, sahte ürünler nedeniyle E.B. hakkında 550 bin TL idari para cezası keserken, ayrıca adli işlemler de başlatıldı. Jandarma, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla sahte ürünlerin satışını önlemek için çalışmalarını sürdürecek.