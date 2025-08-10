Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla başlattığı kabir yenileme çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, Saruhanlı ilçesinde bulunan şehit Astsubay Halil Çelikel, Piyade Er İbrahim Gülcan ve Piyade Ege Süleyman Görece’nin kabirlerinde bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kabirlerdeki çalışmalar yerinde incelendi

Tamamlanan kabirlerin son halini yerinde inceleyen ekipler, çalışmalarda şehit yakınlarının ve mahalle muhtarlarının da görüşlerini aldı. Şehit Astsubay Halil Çelikel’in babası Necati Çelikel, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi sağ olsun, yaptığı çalışmalar çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarından vefa teşekkürü geldi

Bahadır Mahalle Muhtarı Halil Hüseyin Mertol, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şehitlere olan vefasını gösterdiğini vurgulayarak, “Yapılmayanı yaptılar. Şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun” dedi.

Gözlet Mahalle Muhtarı Ender Sezen de, kabri yenilenen Şehit İbrahim Gülcan’ın mezarının eski halinin bakımsız olduğunu belirterek, “Büyükşehir çok güzel bir çalışma gerçekleştirdi. Başta Başkan Besim Dutlulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Başkan Dutlulu: "Bu bir vefa değil, şeref meselesidir"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. “Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini baştan sona yeniliyoruz. Özellikle kırsal mahallelerdeki şehit mezarlarını özenle yenileyerek, her birine al bayrağımızı diktik. Bu toprakları bize vatan yapan kahramanlara olan vefa borcumuzu ödemek mümkün değil. Onların hatıralarına sahip çıkmak, bizim için bir sorumluluk değil, bir şeref meselesidir” dedi.

Manisa genelinde çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun ise, il genelindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar, kahramanlarımıza duyduğumuz minnetin küçük bir göstergesidir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışma, hem şehit yakınları hem de bölge halkı tarafından takdirle karşılanmaya devam ediyor.