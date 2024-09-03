Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte servis araçlarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 78 araç incelendi ve 8 araca J plakasız taşımacılık yaptıkları için toplam 16 bin 416 TL ceza kesildi.

Denetimler, araçların teknik özellikleri, taşıma yetki belgesi ve sürücü belgeleri üzerinde yoğunlaştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, denetimlerin ulaşım güvenliğini artırma amacı taşıdığını belirtti. Üstün, "Servis araçlarının standartlarının yükseltilmesi ve korsan taşımacılığın önlenmesi için denetimlerimiz sürecek," dedi.