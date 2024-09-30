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Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz duruma geldi.

Yangın , saat 21.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi'nde, Şah Süleyman Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcan Özkaya (33) idaresindeki 45 SA 0226 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında alevler yükselmeye başladı.

Manisa ’nın Kula ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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