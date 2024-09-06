Manisa’da Eylül ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde devam edecek. Özellikle hafta sonu etkili olacak sıcak hava dalgasıyla birlikte, vatandaşlar dikkatli olmalı.

06 Eylül Cuma: Az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık en düşük 23°C, en yüksek 37°C olacak. Nem oranı %19-%63 arasında değişecek.

Az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık en düşük 23°C, en yüksek 37°C olacak. Nem oranı %19-%63 arasında değişecek. 07 Eylül Cumartesi: Sıcak hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek 36°C olarak tahmin ediliyor.

Sıcak hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek 36°C olarak tahmin ediliyor. 08 Eylül Pazar: Az bulutlu ve daha serin bir hava görülecek. Sıcaklık 20°C - 33°C arasında seyredecek, nem oranı %34-%89 arasında değişecek.

Az bulutlu ve daha serin bir hava görülecek. Sıcaklık 20°C - 33°C arasında seyredecek, nem oranı %34-%89 arasında değişecek. 09 Eylül Pazartesi: Yine sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 20°C - 35°C aralığında.

Yine sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 20°C - 35°C aralığında. 10 Eylül Salı: Az bulutlu hava devam ederken, sıcaklık 21°C - 36°C olacak. Nem oranı %27-%74 aralığında tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

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