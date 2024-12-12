Manisa’da Şiir Ve Kaligrafi Buluşması

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan “Kalem, Kağıt, Mürekkep ile Şiir Yolculuğu” sergisi, Manisa Kültür Merkezi Lale Fuaye’de sanatseverlerle buluştu. Açılışa katılan Başkan Ferdi Zeyrek, şair-yazar Orhan Haşim Elmalı’dan eserler hakkında bilgi aldı.

Şiir ve kaligrafi bir arada

Sergi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Didem Madak, Birhan Keskin, Ülkü Tamer ve Melih Cevdet Anday gibi şairlerin eserlerini kaligrafi sanatıyla buluşturuyor. Bu eşsiz sergi, şiir ve sanatseverlere büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.

Elmalı’nın sanat dünyasına katkısı

Şair-yazar Orhan Haşim Elmalı, hazırladığı sergiyle edebiyat dünyasına damgasını vuran eserlerini görsel sanatla birleştirerek Manisalıların beğenisine sundu. Sergi, 12-13 Aralık tarihlerinde Kültür Merkezi Lale Fuaye’de devam edecek.

Başkan Zeyrek’in katılımı

Sergi açılışında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve çok sayıda şair-yazar yer aldı. Başkan Zeyrek, eserlerin bulunduğu sergiyi gezerek Elmalı’dan eserler hakkında bilgi aldı ve etkinliği övdü.