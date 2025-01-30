Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Manisa'nın farklı ilçelerinde yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Komisyon, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde yapılan projeleri yerinde inceleyerek, bölgesel iyileştirmeler konusunda detaylı bilgi aldı.

Gölmarmara'da sokak hayvanları için yeni projeler yolda

Komisyonun ilk durağı Gölmarmara ilçesi oldu. Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, ilçede sokak hayvanları için gerçekleştirilen çalışmalar hakkında komisyona bilgi verdi. Ziyaret sırasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan Kısırlaştırma İstasyonu ve çevresinde yapılacak tesis alanı incelendi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Gölmarmara Belediyesi, bu projeyi en kısa sürede tamamlamak için ortaklaşa çalışma kararı aldı.

Saruhanlı'da bakımevi ve yeni yaşam alanları projeleri

Komisyon, ikinci ziyaretini Saruhanlı ilçesine gerçekleştirdi. Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, sokak hayvanlarıyla ilgili projeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Komisyon üyeleri, ilçedeki Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret ederek, burada tedavi edilen ve rehabilite edilen yaklaşık 100 hayvana yönelik uygulamalara göz attı. Ayrıca, bakımevinde tedavi edilen bir bacak amputeli köpeğin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şanslı Patiler Bakımevi’ne transfer edilmesi kararlaştırıldı. Saruhanlı Belediyesi, ilçeye kazandırılacak yeni bir doğal yaşam alanı projesi hakkında da bilgilendirme yaptı.

Manisa'da 17 ilçede hayvan hakları çalışmaları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler yürütüyor. Bu projeler, sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamayı hedefliyor. Manisa'da yürütülen bu önemli çalışmalar, hem hayvan hakları konusunda farkındalık yaratıyor hem de yerel yönetimlerin bu alandaki duyarlılığını artırıyor.