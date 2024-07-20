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Polis, S.A. ve Ç.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, başına ve boynuna saçma isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şemsi S'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediyesi'ni ziyaret etti

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Kavgaya dönüşen tartışmada S.A, pompalı tüfek le ateş etti, bu sırada bir apartmanın balkonda oturan 78 yaşındaki Şemsi S. yalandı.

Merkezefendi Mahallesi 3819 Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen Ç.A. ile S.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir sokakta çıkan kavgada, havaya ateş açılması sonucu balkon da oturan kadın yaralandı.

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