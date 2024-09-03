Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, bir otomotiv yedek parça fabrikasında forklift operatörü Nihat Ziberler, üzerine yük devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın detayları

Olay, Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım’da faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, forklift operatörü Nihat Ziberler, iş sırasında kullandığı forkliftin üzerine, rafta bulunan çelik malzemelerle birlikte çeşitli yüklerin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı. Kaza anında Ziberler, forkliftin altında sıkışarak ciddi şekilde etkilendi.

Sağlık ekibi olay yerinde inceleme yaptı

Olay yerine hızlı bir şekilde intikal eden sağlık ekipleri, Ziberler’in sıkıştığı forkliftin altından çıkarılmasının ardından yapılan sağlık müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kazanın sebebine yönelik detaylı bir inceleme başlattı.