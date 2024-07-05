Manisa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, su birikintileri ve tıkanan ızgaraları temizleyerek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önemli bir rol üstlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü MAKOM ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Manisa merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından su baskınları ve tıkanan ızgaralarla mücadele etti.



Öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışlar, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve tıkanan yağmur suyu ızgaralarına neden oldu. MASKİ ekipleri, hızla harekete geçerek tıkanıklıkları giderdi ve su akışını sağlıklı hale getirdi.

Ekipler, yağmur suyu ızgaralarına dolan ağaç yaprakları ve diğer malzemeleri temizleyerek kanalizasyon hatlarının da bakımını yaptı. Bu sayede olası su birikintileri ve sel riskleri önemli ölçüde azaltıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşam alanlarında olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Bu çabalar, halkın güvenliği ve yaşam kalitesinin korunması adına kritik önem taşıyor. Şiddetli yağışlar öncesinde ve sırasında vatandaşların alması gereken önlemler konusunda sürekli bilgilendirme yapılması, afetlerin etkilerini minimize etmede büyük rol oynuyor.