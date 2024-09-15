Manisa'da yeni haftada hava durumu değişiklikler gösteriyor. İşte önümüzdeki 5 günün tahminleri:

15 Eylül Pazar

Gökgürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 19°C, en yüksek 30°C olacak. Nem oranı %35 ila %96 arasında değişirken, rüzgar saatte 13 km hızla esecek.

16 Eylül Pazartesi

Hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek 30°C olacak. Nem oranı %30 ile %68 arasında, rüzgarın hızı ise 12 km/sa olacak.

17 Eylül Salı

Parçalı bulutlu havayla birlikte en düşük 19°C, en yüksek 31°C sıcaklık görülecek. Nem oranı %32 ila %80 arasında, rüzgar hızı ise 10 km/sa seviyelerinde olacak.

18 Eylül Çarşamba

Parçalı bulutlu hava devam ediyor. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C olacak. Nem oranı %34 ile %68 arasında, rüzgar hızı 11 km/sa.

19 Eylül Perşembe

Yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Nem oranı %32 ile %77 arasında, rüzgar 9 km/sa hızında esecek.

Vatandaşların özellikle yağışlı pazar gününe dikkat etmeleri ve tedbirli olmaları önerilmektedir.

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