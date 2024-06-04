3-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen zirveye, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Zirvede, iklim değişikliği, sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi gibi konularda uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. Ayrıca, paneller ve atölye çalışmaları düzenlenerek katılımcıların bu konularda bilgi edinmesi ve fikir alışverişinde bulunması sağlandı.

"Bu süreç tehlikelerle dolu"

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Adem Gökçe’nin yaptığı açılış konuşmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek katılımcıları selamlayarak bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek konuşmasında “Bu süreç ne yazık ki uyarılar ve tehlikelerle dolu. Yaşam alanlarımız ve geleceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıya. Su kaynaklarımız, bereketli topraklarımız hızla azalıyor. İklim krizinin etkileri her geçen gün artarak derinleşiyor. Tüketim odaklı kentleşme, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması, tarımda sürdürülen yanlış politikalar, iklim krizinin olumsuz etkilerini daha da artırıyor. Doğa ile uyum yerine, onunla mücadele hepimizi etkiliyor. Oysa başta pandemi olmak üzere, yaşadığımız felaketler patronun kim olduğunu bize gösterdi. Bu dönem; insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Yeryüzünde sadece insan olmadığını ve insanın, doğaya zarar verdiği müddetçe, kendi yaşamını da tehlikeye attığını tüm çıplaklığıyla bir kez daha hatırlattı” şeklinde konuştu.

"Tehlikenin oluşmasında hepimizin sorumluluğu var"

Son 30 yıldır bilim insanlarının tüm dünyaya uyarılarda bulunduklarını belirten Ferdi Zeyrek, “Karşı karşıya olduğumuz tehlikeleri haykırıyorlar. Alışılageldik enerji politikalarından bir an önce vazgeçilmesi, fosil yakıtları, sera gazı salınımı ve emisyonların düşürülmesi, kömüre bağlı enerji ve ekonominin azaltılarak son verilmesi, kısacası “iklim adaleti”nin sağlanması gerektiğini söylüyorlar. İklim krizi nedeniyle artan sıcaklığın 1,5 derecede tutulabilmesinin ne kadar hayati önemde olduğunu vurguluyorlar. Bu yolda önemli adımlar atılmış olsa da hala istenilen noktada olmadığımızı üzülerek belirtmeliyim. Tehlike hala çok büyük. Bu tehlikenin oluşmasında hepimizin sorumluluğu var, giderilebilmesi için de aynı sorumluluğu almalıyız” ifadelerini kullandı.