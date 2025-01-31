Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği Yeşil Yol projesinde güvenli bir trafik düzeni oluşturmak için denetimlerini sürdürüyor. Ağır tonajlı araçlar ve servislerin girişinin yasak olduğu yolda, vatandaşların yeni düzene uyum sağlaması için bir ay boyunca gün boyu kontroller yapılacak.

Otobüs durakları da denetleniyor

Trafik Zabıta Ekipleri, araç akışını düzenlerken otobüs duraklarını da denetim altına aldı. Manisalıların kurallara uyması büyük önem taşırken, Yeşil Yol’dan sadece toplu taşıma araçları, binek ve hafif ticari araçların geçiş yapmasına izin veriliyor.

Trafik Zabıta Personeli Ece Atak, yolun kullanımına ilişkin şu bilgileri verdi: "Ağır tonajlı araç ve servis girişleri yasak. Sadece binek ve hafif ticari araçlar kullanabilir. Duraklama ve park etmek yasak. Trafik ekipleri sahada denetimde." Motosikletli Trafik Zabıta Personeli Fevzi Dükar ise Manisalılara yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için denetimlerin süreceğini belirterek, “Yeşil yol hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Yeşil Yol ortak aklın bir sonucu”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, halkın görüşlerini esas alarak hareket ettiklerini vurgulayarak, “Yeşil Yol bunun en somut örneklerinden biri. Manisalılar yolun trafiğe açılmasını istedi, biz de bu kararı hayata geçirdik. Ancak burada önemli olan güvenli ve düzenli bir trafik akışı sağlamaktır” dedi.

Başkan Zeyrek, Manisalılara kurallara uyma çağrısında bulunarak, “Ekiplerimiz sahada olacak ve vatandaşlarımızın taleplerini dinlemeye devam edecek. Ancak bu düzenin sürdürülebilir olması için en büyük görev yine halkımıza düşüyor. Yeşil Yol’un belirlenen kurallar çerçevesinde en iyi şekilde kullanılması için hep birlikte özen göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.