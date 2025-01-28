Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırmızı yol uygulamasını kaldırarak trafik düzenini çift yönlü sağlayan yeşil yol uygulamasını hayata geçirdi. İlk günden vatandaşların beğenisini kazanan yeni sistem, hem araç sürücülerine hem de yayalara büyük kolaylık sağladı.

Vatandaş karar verdi, belediye uyguladı

Kırmızı yol uygulamasından memnun olmayan Manisalılar, yapılan anketle değişiklik talebini dile getirdi. Anket sonucunda %86’lık bir oranla değişim kararı alındı ve Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in öncülüğünde yeşil yol projesi uygulamaya geçti. Başkan Zeyrek, “Vatandaşlarımızın kırmızı yoldan rahatsız olduğunu biliyorduk. Ulaşım mühendislerimiz bu konu üzerinde çalıştı. Daha sonra uygulamayı vatandaşlarımıza sorduk. Doğru şeklin de bu olduğunu biliyorduk, ama vatandaşlarımız karar versin istedik. Vatandaşlarımız istemeseydi bu yolu ulaşıma açmayacaktık. Vatandaşlarımızdan yüzde 86 oranında açılması yönünde talep gelince biz de uygulamaya başladık. Toplu taşıma için kullanılan kırmızı yolun vatandaşa hizmet etmediğini, ring yolunun trafiği aksattığını biliyorduk. Vatandaşlarımız da bunu istiyordu. Bugün ilk defa yeşil yoldayız. Vatandaşlara soruyorum, trafiğin bu şekilde açılmasını nasıl buluyorsunuz, diye. Herkes çok mutlu. Yıllardır özlenen ve beklenen bir şeydi. Tıpkı bizim çocukluğumuzdaki gibi artık Karaköy’de bir gidiş, bir geliş yönüne döndü. Herkes bana soruyor ‘Yeşil yol ne anlama geliyor’ diye. Biliyorsunuz ki trafikte kırmızı renk dur, yeşil ise geç demektir. Artık vatandaşlarımızın geçeceği ve kullanabileceği, ulaşıma katkı sağlayacağını planladığımız bir yolun açılmasından, herkes çok memnun. Bundan ben de çok memnunum. Bugün yerinde bir inceleme yaparak vatandaşlarımıza da görüşlerini sormak istedim” dedi.

Yeşil yol nedir?

Yeni düzenlemeyle İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi’ndeki trafik çift yönlü olarak akmaya başladı. Toplu taşıma araçları için özel durak cepleri oluşturularak iniş-binişlerin daha güvenli hale getirilmesi hedeflendi. Başlıca yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: Toplu taşıma araçları dışında tüm araçlar çift yönlü trafiğe katılabiliyor. Durak sayısı 13’ten 10’a düşürüldü, böylece toplu taşıma hızlandırıldı. Trafik yönlendirme oklarıyla sürücülerin doğru şerit kullanımı sağlandı. Yeni düzenleme sayesinde Karaköy yönünden giriş ve çıkışlar daha dengeli bir şekilde dağıtılıyor.

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, uygulamanın ilk gününde sahaya inerek vatandaşlarla birebir görüştü. Vatandaşların “Yıllardır özlenen bir düzenleme” yorumuyla memnuniyetini dile getirdiğini belirtti.