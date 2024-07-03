Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'nde başlayan orman yangını, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de karadan destek verdi. Yoğun çabalar sonucu, yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalelerle yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.