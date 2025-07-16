Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınırken, yangınla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Yangın, dün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Apak ve Seyitoba mahallelerinde iki farklı noktada çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda beş uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve altı dozerle başlatılan müdahale bu sabah saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde ekiplerin yoğun çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.