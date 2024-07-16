İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Veli Eren Atay, bir yıl önce Çeşme Alaçatı'da kayboldu. Atay'ın telefonu, Manisa'da bir evde bulundu.

19 yaşındaki Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te arkadaşlarıyla buluşmak için İzmir Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti ve o günden bu yana kendisinden haber alınamıyor. Atay'ın cep telefonu Manisa'da bir ailenin evinde bulundu. Ailesi hala umutla bekliyor.

Çeşme'de kayboldu, telefon Manisa'da bulundu

Veli Eren Atay, son olarak Çeşme Alaçatı'daki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla görülmüştü. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay mekandan gece saat 04.00'te ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesiyle en son 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Atay, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylemişti.

Sosyal medyada destek kampanyası

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atay'ı bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sanat dünyasından birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak destek verdi. Aile, Veli Eren'in fotoğrafı ve cep telefonu numarasının yer aldığı kayıp afişleri bastırarak sokak sokak dolaşıp destek arayışına girdi.

Telefon aileye teslim edildi

Polis ekipleri, Atay'ın cep telefonunun sinyallerini takip ederek, telefonun Manisa'daki bir ailede olduğunu tespit etti. Aile, telefonu Çeşme'de bir plajda bulduklarını ve format atıp kullanmaya başladıklarını söyledi. Telefon geçen ay Atay'ın ailesine teslim edildi.

Aile umutla bekliyor

Anne Ebru Atay, "Tam bir sene oldu. Çok koşturduk, ama bir sonuç alamadık. Gelen ihbarların çoğu asılsız çıktı. Oğlum Veli Eren hakkında somut bilgisi olan lütfen emniyete başvursun" dedi. Baba Mehmet Atay ise, "Sabırla bekliyoruz, mucize bekliyoruz. İsyan etmek yok" diye ekledi.