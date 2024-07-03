Sönmez, polisiye türünde yazdığı bu yeni kitabının kitapseverler tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

"Kitabın ortaya çıkışı iki yıl içerisinde gerçekleşti"

Polisiye edebiyatın tutkulu bir okuyucusu olan Sönmez, bu alandaki yazarlık serüvenine nasıl başladığını anlattı. "Polisiye kitaplarını uzun yıllardır okuyan ve takip eden bir edebiyat severim. Okumalarımın ardından bu alanda yazarlığa başladım," diyen Sönmez, ilk kitabı "Geriye Aşk Kaldı"nın da polisiye türünde olduğunu hatırlattı. İkinci kitabı "Gerçeğin Dokunuşu"nun ortaya çıkışı ve gelişimi hakkında bilgi veren yazar, "Kitabın ortaya çıkışı ve gelişimi yaklaşık iki yıl içerisinde gerçekleşti," diye konuştu.

Sönmez, "Gerçeğin Dokunuşu" kitabının hikayesi ve karakterleriyle ilgili de ipuçları vererek okurlarını heyecanlandırdı.