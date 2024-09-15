Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği "Özel Körfez Turu" ile Manisa'daki kadınların sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor. Üçkuyular Feribot İskelesi'nden hareket eden Tarihi Bergama Vapuru, 150 kadına unutulmaz bir yolculuk sundu. Gezi sırasında katılımcılara ikram edilen kumanyanın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği orkestrası eşliğinde iki saat süren keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı

Etkinlik, kadınlara hem Körfez manzarasını görme hem de güzel vakit geçirme fırsatı sundu. Geziye katılanlar, anılarını hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Manisalı kadınlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesini talep ettiler.

"Kültür gezileri ses getirdi"

Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezileri gerçekten ses getirdi. Bu geziler, kadınların sosyal ve kültürel anlamda gelişmelerini sağlıyor. Özellikle engelli ya da çeşitli sebeplerle seyahat edemeyen kadınlar için büyük bir avantaj oluyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor," dedi.

İlk deneyimlerini paylaştılar

Nihal Samur, "31 yıldır Manisa’dayım ve daha önce böyle bir Körfez turu yapmadım. Günümüz çok eğlenceli geçiyor. Bu gezilerin devamını istiyoruz," ifadelerini kullandı. Ayşe Çıra ise, "İlk defa böyle bir geziye katılıyorum. Canlı müzik eşliğinde çok güzel vakit geçiriyoruz," diye belirtti.

Büşra Aksakal, "Bu geziyi herkese tavsiye ederim. Kadınlarımız için bir değişiklik oldu. Herkese teşekkür ediyorum," dedi. Nilüfer Devrim ise, "Gezimiz çok güzel, gönlümüzce eğleniyoruz. Mutluyuz. Teşekkür ederiz," diyerek memnuniyetini dile getirdi.