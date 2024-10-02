Manisalı Sporcular Uluslararası Başarıyla Döndü

Manisa’dan Furkan Saylan ve Duru Günen, Bulgaristan'daki Uluslararası Plovdiv Cup Aerobik Cimnastik Yarışması'nda Türkiye’yi temsil ederek altın madalya kazandı.

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bulgaristan’da düzenlenen Uluslararası Plovdiv Cup Aerobik Cimnastik Yarışması'nda altın madalya kazanan Manisalı sporcular Furkan Saylan ve Duru Günen ile antrenörleri Mehmet Ali Ekin, Manisa Cimnastik İl Temsilcisi Tuğba Didin ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik branşı Şube Sorumlusu Erkan Turbil’i makamında ağırladı. Sporcuların kazandıkları başarı, Manisa ve Türkiye’yi gururlandırdı.

“Sporcularımız bizleri gururlandırdı”

Yunus Öztürk, sporcuların sergilediği üstün performansın Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini ifade ederek, “Furkan Saylan ve Duru Günen’in özverili çalışmaları sayesinde bu büyük başarıya imza atıldı. Disiplinli çalışmalarıyla daha nice başarılara ulaşacaklarına inanıyorum” dedi. Öztürk, Manisa’nın spor altyapısına yapılan yatırımların ve yetenekli sporcuların desteklenmesinin, uluslararası başarılara ulaşmada kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Gençlere ilham kaynağı olacaklar

Bu tür başarıların, genç sporculara ilham kaynağı olduğunu dile getiren Öztürk, “Manisalı sporcularımızın elde ettiği başarılar, gelecek nesillerin spora olan ilgisini artıracak. Bu alandaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi. Öztürk, ziyarette sporcular ve antrenörlerine başarılarının devamını dileyerek hediyeler takdim etti.