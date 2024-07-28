Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Muharrem ayı vesilesiyle düzenlediği geleneksel aşure hayrına katılım sağladı. Etkinlik sonrasında kooperatifi ziyaret eden Başkan Zeyrek, aşurelerin kabul olması temennisinde bulundu.

Toplu ulaşımda yeni sistem

Zeyrek, konuşmasında toplu ulaşım kooperatiflerinin sıkıntılarını pek çok platformda dile getirdiklerini belirterek, “Manisa’da halk otobüsleri sahipleri para kazanamıyordu, vatandaşlarımız durakta bekliyordu. Bu durumu değiştirmek için önemli adımlar attık. Manisa Büyükşehir Belediyesinin payından 1 Eylül’e kadar vazgeçtik. Çünkü 1 Eylül’de tamamen yeni bir sistem başlayacak. Özel halk otobüslerinde gelirler artacak ve halkımız daha konforlu, uygun fiyatlı bir ulaşıma kavuşacak. Tüm çalışmalarımızı tamamladık ve 1 Eylül’de hayata geçireceğiz” dedi.