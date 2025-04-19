22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival, müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle Manisa'da unutulmaz bir hafta yaşatacak.

Manisa, tarihi 485'inci Uluslararası Mesir Macunu Festivali'ni 22-27 Nisan tarihlerinde ‘Dolu Dolu Festival’ sloganıyla kutlamaya hazırlanıyor. Her yaştan katılımcıya hitap edecek olan festival, müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle kentte coşkulu bir atmosfer yaratacak.

485. Uluslararası Mesir Macunu festivali heyecanı başlıyor!

Manisa'nın geleneksel festivali olan Uluslararası Mesir Macunu Festivali, bu yıl 485. kez düzenleniyor. Festival, 22 Nisan’da ünlü sanatçı Sıla'nın konseriyle başlayacak. Festivalin tüm etkinlikleri halka açık ve ücretsiz olacak. Bu yılki tema, geçmişin değerlerini modern dinamiklerle harmanlamak üzerine odaklanıyor.

Festivalin ilk günü Sıla sahne alacak

Festivalin ilk günü, 22 Nisan’da saat 21.00’de Sıla, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri de etkinlik takvimine dahil. Şenlikte, şehrin farklı noktalarında renkli ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek. 19.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu sahne alacak ve 20.00’de Şubadap Konseri minik misafirlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Etkinlikler devam ediyor

Festivalin 24 Nisan günü ise Atatürk Kent Park’ta Judith Malika Liberman’ın “Büyüklere Şifa Masalı” programı ile devam edecek. Aynı gün, saat 20.00’de Halk Dansları Gala Gecesi ve 22.30’da Nihat Sırdar ile 90’lar Kafası programı izleyicilerle buluşacak. 25 Nisan Cuma günü saat 21.00’de ise Can Bonomo, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alacak.

Finali Kenan Doğulu yapacak

Festivalin finali 26 Nisan’da Kenan Doğulu'nun sahne alacağı konserle yapılacak. Katılımcılar, ünlü sanatçının müziği eşliğinde festivalin coşkusunu zirveye çıkaracak.

Festivalde gerçekleşecek etkinlikler ve sanatçıların sahne alacağı tarih ve saatleri şöyle;

22 Nisan: Sıla Konseri - 21.00, Cumhuriyet Meydanı

23 Nisan: Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu - 19.30, Cumhuriyet Meydanı

24 Nisan: Judith Malika Liberman - 19.00, Atatürk Kent Park

25 Nisan: Can Bonomo Konseri - 21.00, Cumhuriyet Meydanı Manisa elektrik kesintisi | 19 Nisan’da Manisa'da 7 ilçede elektrik yok!

26 Nisan: Kenan Doğulu Konseri - 21.00, Cumhuriyet Meydanı

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