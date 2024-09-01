CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerle birlikte CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair tartışmalara sert bir yanıt verdi. Yavaş, “Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 2019'dan 2023 seçimlerine kadar, yandaş olarak tabir edilen televizyonlar sürekli 'Aday kim olacak?' sorusuyla fitne çıkararak insanları birbirine düşürdü. Şimdi yine başladılar” dedi.

Parlamenter sistem vurgusu

Konuşmasında parlamenter sistem vurgusu yapan Yavaş, “1885’te söylenmiş, ‘Fazla güç insanı bozar’ diye. Bugün kuvvetler ayrılığı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Kararnamelerle idare ediliyor. Tüzük Kurultayı’nda parlamenter sisteme geçiş konusunda güçlü söylemlere ihtiyaç var. Şahsen ben böyle bir gücü istemem. Bu kadar güçlü olmak kimsenin hakkı değil” şeklinde konuştu.

İç çatışma yaratma amacı

Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı spekülasyonlarının CHP içinde iç çatışma yaratma amacı taşıdığını belirterek, “Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, nasıl huzurlu bir kentte yaşatırız diye uğraşıyoruz. Bu tartışmalara meze olmak hoşumuza gitmiyor. Herkes bilmelidir ki biz bu fitneye dahil olmayacağız” ifadelerini kullandı.