MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı tarlalarda çıkan yangınlarda yaklaşık 5 bin dönüm ekili alan, ev, ahır ve trafo zarar gördü.

İlçenin kırsal Köprübaşı, Ersoy, Çıplak, Kengerli, Bozhöyük, Işıkören ve Sevimli mahallelerindeki bazı tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, buğday ekili tarlaların da bulunduğu yaklaşık 5 bin dönüm alanda zarar oluştu.

Yangınlarda ayrıca tarla içinde bulunan bir ev, ahır, trafo ve sulama boruları zarar gördü, bazı küçükbaş hayvanlar yaralandı.



