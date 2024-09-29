Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen feci kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ayrıntıları 

Olay, Nusaybin-Midyat kara yolu üzerindeki Beyazsu mesire alanı civarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobiller, bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide E. yaralandı.

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Yaralılar tedavi altına alındı 

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Nahide E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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Kazanın nedeni araştırılıyor

Yetkililer, kazanın neden meydana geldiğini tespit etmek için inceleme başlattı. 

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Kaynak: DHA