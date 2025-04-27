Mardin'in Derik ilçesinde, 13 yaşındaki Elif K., evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden çocuk için soruşturma başlatıldı.

Olay

Mardin'in Derik ilçesinde, dün akşam saatlerinde, kırsal Boyaklı Mahallesi'ndeki evlerinde 13 yaşındaki Elif K.'nin silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı alındı. Ailesinin büyük panik içinde durumu yetkililere bildirmesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elif K., ailesi tarafından hastaneye götürülmek üzere yola çıkarken, sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle ambulansa alındı. Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elif K.'nin cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.