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Kutlu’nun cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede oturan Şükriye Kutlu’ya, kırsaldan evine dönerken yıldırım isabet etti.

Mardin ’in Nusaybin ilçesinde yıldırım isabet eden Şükriye Kutlu (35), hayatını kaybetti.

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