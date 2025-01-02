31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, 1 Ocak itibarıyla marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı. Yeni düzenleme, özellikle sağlık açısından risk taşıyan gıda ve kozmetik ürünlerini kapsıyor. Yasaklanan ürünler arasında, içeriğinde zararlı katkı maddeleri bulunan gıda ürünleri, sağlığa zarar veren kozmetik malzemeleri ve bazı içecekler yer alıyor.

Limon aromalı soslara yasak

1 Ocak'tan itibaren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu görünümü verilen ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi yasaklandı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah, söz konusu ürünlerin raflarda yer alamayacağını ve satışa sunulamayacağını ifade etti.

TÜİK Verilerine Göre, Limon Üretiminin Yüzde 30-45'i İhracata Gidiyor

Türkiye’nin 2024 yılı limon üretiminin 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Özdemir, son 5 yıldır Türkiye'nin ürettiği limonun yüzde 30 ila 45’lik bölümünün ihracata gittiğini, iç tüketimin ise yüzde 45-50 bandında değiştiğini kaydetti. İkinci kalite ve ıskarta olarak nitelendirilen ve sofralık niteliği taşımayan limonların sanayide kullanıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanan karar, tüketicilere olumlu yansıyacaktır. Bu karar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz. Tüketicilerimiz, kimyasallar ihtiva etmeyen, yanlış algı oluşturan ve sağlık yönüyle riskli ürünler yerine, çiftçilerimizin büyük emek harcadığı ve alın teri döktüğü orijinal limon kullanılarak üretilen ürünleri tüketecekler. Bu karar, ayrıca tüketicilerin yanıltılmasını da önleyerek, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi yönüyle de oldukça değerli bir adımdır. Aynı zamanda, ikinci kalite ve ıskarta limonlarımız israf olmayıp, limon üreticilerimizin kazançları da artacaktır. Bu şekilde, üçlü sac ayağının her birini oluşturan hem tüketicilerimiz, hem de limon üreticilerimiz, hem ülke ekonomimiz kazanacaktır."

"Tüketicilere Önemli Sorumluluk ve Görev Düşüyor!"

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde sıkı denetimlerle tüketici sağlığını koruma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bakanlık, ağır cezai yaptırımlarla güvenliği sağlamak adına önemli adımlar atarken, tüketicilere de büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde gıda güvenliğine yönelik denetimlerini artırarak, tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla önemli adımlar atıyor. Bakanlık, güvenliği sağlamak adına ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlar uygularken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu konuda sadece denetimlerin değil, tüketicilerin de büyük sorumluluk taşıdığını belirtti.

Özdemir, tüketicilerin gıda etiketlerini dikkatlice okumaları, şikayet, öneri ve ihbarlarını Bakanlık birimlerine iletmeleri gerektiğini vurguladı. Tüketicilerin bilinçli davranarak Bakanlığın çalışmalarına katkı sağlamalarının, gıda güvenliğini daha verimli bir şekilde ilerleteceğini söyledi. "En iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz" diyerek, toplumun her bireyine sağlıklı ve güvenli gıda tüketimi konusunda önemli görevler düştüğünü ifade etti.