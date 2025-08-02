Marmara denizinden çıkan atıklar şaşkınlık yarattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK AŞ, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir deniz temizliği sağlamak amacıyla örnek bir etkinliğe imza attı. Tarabya Dr. Sadık Ahmet Parkı’nda gerçekleştirilen "Deniz Dibi Temizliği" etkinliğinde Marmara denizinden çamaşır makinesi, otomobil lastikleri, elektronik cihaz parçaları ve çeşitli evsel atıklar çıkarıldı. Denizden çıkan çamaşır makinesi katılımcılarda büyük şaşkınlık yarattı.

Etkinlik, dünya çapında 51 ülkede geçerli olan Mavi Bayrak çevre standartlarına uygun olarak faaliyet yürüten İSPARK iştiraki İstmarin’in çevresel duyarlılığı artırmaya yönelik girişimleri kapsamında düzenlendi.





Mavi Bayrak ödüllü teknelere çevreci destek

İstinye ve Tarabya’daki teknelere ev sahipliği yapan İstmarin, Mavi Bayrak ödülünü alarak Türkiye’de bu alanda öncü konuma ulaştı. Ancak yetkililer, bu ödülün kalıcı olmadığını ve sürdürülebilirlik için her yıl belirli kriterlerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İBB, İSPARK, İSTAÇ, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen etkinliğe, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Meltem Yücel Pir, İSPARK Genel Müdürü Tarık Safi, İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan ve TÜRÇEV temsilcileri de katıldı.





Deniz kirliliği sergilenerek gözler önüne serildi

Etkinlik sırasında İstmarin’in profesyonel dalgıçları su altına dalarak kısa sürede çok sayıda atık tespit etti. Deniz yüzeyine çıkarılan atıklar alanda sergilenerek, deniz kirliliğinin boyutları gözler önüne serildi. Geçmiş yıllarda deniz temizliği sırasında toplanan atıklar da alanda yer aldı.

İSTAÇ Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özkan, çevre kirliliğiyle mücadelenin yalnızca temizlikle sınırlı olmadığını, halkın bilinçlendirilmesinin en az temizlik kadar önemli olduğunu belirtti. “Ne kadar temizlersek temizleyelim, vatandaş katkı sunmadıkça bu kadim şehri geleceğe taşımak mümkün olmaz” dedi.





“Kirletmeden korumak daha önemli”

İSPARK İstmarin Müdür Vekili Elif Kaplangı, Mavi Bayrak’ın tek seferlik bir ödül olmadığını ve her yıl sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Kaplangı, “Bu bilinçle sadece temizlik değil, kirletmeme anlayışını yerleştirmeliyiz. Çamaşır makinesi gibi büyük atıklar denize nasıl bırakılıyor sorusunu hep birlikte sormalı ve önlemeliyiz” diye konuştu.

Etkinlik, sadece deniz yüzeyinin temizlenmesiyle değil, aynı zamanda çocuklara, vatandaşlara ve tekne sahiplerine çevre bilinci aşılayacak eğitim programlarıyla da desteklenmeye devam edecek.