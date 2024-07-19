Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen ve AFAD’a göre 4.1, Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.4 büyüklüğündeki deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, depremin Tekirdağ Fay Zonu’nda gerçekleştiğini belirtti.

"Endişelenecek bir şey yok"

Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Tekirdağ-Güzelköy açıklarında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ Fay Zonu üzerinde gerçekleşti. Bu fay zonunun 1912 Şarköy depreminde kırıldığını düşünüyoruz. Bölgede zaman zaman büyüklüğü 4.0’a ulaşan ve gaz çıkışlarına bağlı depremler yaşanabiliyor. Bu nedenle endişe edilecek bir durum söz konusu değil” dedi.

Tekirdag-Guzelkoy aciklarinda 4,4’luk deprem oldu.Deprem Tekirdag Fay Zonunda. Bu zonun 1912 Sarkoy Depreminde kirildigini dusunuyoruz. Burada zaman zaman buyuklugu 4,0’lere cikan ve gaz cikislarina bagli depremlerin oldugunu da biliyoruz. Bu acidan cok endise etmiyoruz. . pic.twitter.com/DZS3CVET4a Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu? July 19, 2024