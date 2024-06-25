Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi'nin içinde yer alan otluk alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf eden ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni hakkında ise araştırma başlatıldı.

Yangının etkileri

Yangın, külliyede kısa süreli paniğe neden oldu. Otluk alanda çıkan yangın, herhangi bir bina veya yapı zarar görmeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.