Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayla bağlantılı olarak 4 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

Operasyonun ayrıntıları

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki kişilerin yardım talep ettiğine dair bilgi aldı. Hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi, lastik botta bulunan 20 düzensiz göçmeni, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu bir grubu başarılı bir şekilde kurtardı.

4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yardım çağrısı sonrası botta bulunan bir göçmen kaçakçısı şüphelisi, kurtarma operasyonu sırasında yakalandı. Düzensiz göçmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda, olayla bağlantılı olarak Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada da 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.