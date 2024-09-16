Özellikle yabancı uyruklu çiftlerin tercih ettiği Marmaris, düğün turizmi açısından dikkat çeken bir destinasyon haline geldi. 76 yabancı çiftin evliliklerine imza atılırken, 124 Türk erkek yabancı kadınlarla, 4 Türk kadın ise yabancı erkeklerle evlendi.

Düğün Turizmi Öne Çıkıyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, şehrin düğün turizmi açısından sahip olduğu önemi vurguladı. Yaz aylarında yabancı çiftlerin tercih ettiği Marmaris’in, evlilik destinasyonu olarak daha da büyüyeceğini belirten Ünlü, “Belediye olarak yüzlerce çiftin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Nikah, düğün ve özel gün kutlamaları Marmaris’i daha da öne çıkarıyor. Bu durumu daha da geliştirmek adına turizmcilerimizle iş birliği yapacağız. Gelecekte Marmaris, hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen daha fazla çiftin aile kurduğu bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.