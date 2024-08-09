Muğla’nın Marmaris ilçesinde, belediye zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde, zeytinyağı adı altında piyasaya sürülmek istenen 672 litre sahte yağ ele geçirildi. Olay, 7 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.00 sularında gerçekleşti. Seyyar satıcıları kontrol eden sivil zabıta ekipleri, şüpheli bir aracı takip ederek İçmeler Kayabal Caddesi'nde durdurdu.

42 koliden oluşan büyük miktarda sahte yağ

Restoran önünde duran araçta zeytinyağı satışı yapılmak istendiğini fark eden ekipler, satışa müdahale ederek detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, türü belli olmayan ve herhangi bir bilgilendirici etikete sahip olmayan 42 koli yağ bulundu. 672 litre yağın, fatura ve sevk irsaliyesi gibi belgeleri de bulunmuyordu. Bu nedenle yağlar el konularak imha edilecek.

Denetimler devam edecek

Seyyar satış yapan iki şahıs, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 38/1 maddesi uyarınca idari işlem gördü. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, zabıta ekiplerinin başarılı operasyonunu tebrik ederek halk sağlığını korumak için denetimlerin devam edeceğini duyurdu. Ünlü, vatandaşların sağlık için piyasa değerinin altında satılan ve menşei belli olmayan zeytinyağlarından kaçınmalarını önerdi.