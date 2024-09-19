Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris ilçesinde yer alan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, çocukların ve ailelerinin unutulmaz anlar yaşadığı "Yaza Veda Okula Merhaba" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, çevreyle iç içe bir gün geçirme fırsatı sundu.

Etkinlik detayları

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kırsal kalkınmayı destekleme amacıyla Marmaris Çamlı Mahallesi'nde kurduğu Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda, bahçede gerçekleştirilen "Yaza Veda Okula Merhaba" etkinliği, çocuklar ve aileler için özel olarak hazırlandı.

Çocuklar için doğa ile iç içe bir gün

Etkinlik, kreş öğrencileri ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 90 veli ve çocuk, etkinlik alanında doğanın keyfini çıkararak çeşitli oyunlar ve etkinlikler yaptı. Tertemiz havada doğa ile iç içe geçirilen bu özel gün, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sundu.

MARTAB işletme kooperatifi'nin rolü

MARTAB İşletme Kooperatifi'nin organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, bahçenin kapılarını her yaştan ziyaretçiye açarak, çocukların doğal ortamda vakit geçirmelerini sağladı. Kooperatif yetkilileri, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve herkesin bahçeyi ziyaret etmeye davet edildiğini belirtti.

Bahçenin önemi ve geleceği

Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bahçe, çeşitli bitki türlerini ve doğal yaşamı tanıtarak ziyaretçilerine hem bilgi hem de keyifli bir deneyim sunuyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda bu tür etkinliklerin artarak devam edeceği vurgulandı.