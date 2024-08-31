Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedeni, yoğun arama çalışmaları sonucu sarp bir alanda bulundu.

Arama çalışmaları sonuç verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak kaybolan Rus turist Natalya Somova için yürütülen arama çalışmaları, bugün acı bir sonuçla son buldu. 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonucunda, önce Somova’nın cep telefonu, ardından ise cansız bedeni bulundu.

Arama çalışmalarının başlangıcı

Moskova'dan 11 Ağustos tarihinde Marmaris'e tatil için gelen 48 yaşındaki Natalya Somova, 17 Ağustos günü doğa yürüyüşü yapmak üzere otelden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle, Somova’nın en son İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gittiği tespit edildi ve arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Acı haber geldi

Arama çalışmalarına Muğla AFAD ekipleri, jandarma ve emniyet güçlerinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı. Aramaların başladığı ilk gün Moskova'dan yapılmış bir alışveriş fişi bulunurken, bugün ise Somova'ya ait olduğu belirlenen cep telefonu sarp bir bölgede tespit edildi. Arama kurtarma ekipleri, halatlar yardımıyla inilen uçurumluk bir alanda Somova’nın cansız bedenine ulaştı. Cansız beden, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, cep telefonunun bulunduğu bölgede olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.