Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü büyük bir coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler, çevre temizliği, geri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilincinin arttırılması üzerine yoğunlaştı.

Şükrü Tugay İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileriyle birlikte Selimiye Mahallesi'nde kıyı temizliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladıkları sergi ve zeytin fidanı dikimiyle devam eden etkinlikler, çevre bilincinin pekiştirilmesine katkı sağladı. Aynı zamanda, Marmaris Çevre Kulübü gönüllüleri ve Tatilcilerle birlikte yapılan koy temizliği, çevre duyarlılığının somut bir örneği olarak dikkat çekti.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde ise enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve sıfır atık konuları üzerine bilgilendirme yapıldı. Marmaris Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, liseli gençler ve küçük öğrenciler çevre konusundaki farkındalığı arttırmak adına çeşitli sunumlar ve defileler gerçekleştirdi. Katılımcılar arasında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın da bulunduğu etkinlik, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği konusunda önemli mesajlar içerdi.

Ayrıca, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve iklim krizi konusunda bilgilendirme yapıldı. Minik öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcı ürünler oluşturarak çevre bilincinin güçlenmesine katkı sağladı.