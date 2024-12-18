Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), ani ve yoğun yağışlar sonucu oluşabilecek taşkın risklerine karşı il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 179 bin 140 metre uzunluğunda dere temizliği yapıldı ve 2 bin 143 kamyon tortu çıkarıldı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, bu çalışmaların ardından duydukları memnuniyeti dile getirerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Çalışmaların detayları

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yalnızca dere temizliği ile yetinmedi. İhtiyaç duyulan noktalarda 108 adet kutu menfez imalatı gerçekleştirilerek, yol geçişlerinin güvenliği sağlandı.

Mahalle muhtarları ve sakinleri, yıllardır biriken sorunların çözülmesinden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Muhtarların ve vatandaşların görüşleri

Halil Oğulganmış (Uncubozköy Mahalle Muhtarı): "Yıllardır temizlenmeyen dere sayesinde mahallemiz yeniden nefes aldı. Dere kenarında artık piknik yapılabilir."

Ayhan Şahinli (Bozköy Mahalle Sakinlerinden): "Dere uzun yıllardır atıl durumdaydı. İlk defa bir başkan taleplerimizi duydu ve çözüm sağladı."

Murat Yıldırım (Mersindere Mahalle Muhtarı): "40 yıldır temizlenmeyen dere 36 günde temizlendi. Menfezlerle yol geçişleri de daha güvenli hale getirildi."

Adnan Özyılmaz (Sart Mahalle Muhtarı): "38 yıl sonra mahallemizin deresi tertemiz oldu. Ekipler harika bir iş çıkardı."

Daha temiz ve güvenli bir çevre

MASKİ’nin yürüttüğü bu kapsamlı çalışmalar, Manisa’nın çeşitli bölgelerinde hem çevreyi temizledi hem de mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltti. Çalışmaların, taşkın riskine karşı da etkili bir önlem olduğu belirtildi.

Teşekkürler Başkan Zeyrek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve MASKİ ekiplerine mahalle sakinlerinden teşekkür mesajları gelirken, bu tür çalışmaların devam edeceği vurgulandı.