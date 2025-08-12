Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, elektrik kesintilerinin su temininde yarattığı sorunları ortadan kaldırmak ve olası afetlerde kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla 51 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Proje kapsamında kurum envanterine 21’i sabit, 13’ü mobil olmak üzere toplam 34 jeneratör kazandırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatıyla hayata geçirilen yatırım, Manisa merkezinin yanı sıra Turgutlu, Soma ve Gölmarmara gibi ilçelerde de uygulanacak. Sabit jeneratörler, elektrik kesintisi anında otomatik olarak devreye girerek su pompalarının çalışmasını sağlayacak. Mobil jeneratörler ise MASKİ’nin 17 ilçedeki her noktaya hızla ulaşmasına imkân tanıyacak.

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Murat Yılmaz, bölgenin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, “Bu jeneratörler afet anında içme suyu teminini güvence altına alacak. Elektrik kesintilerinde su hizmetlerinde aksama yaşanmaması için yatırımlarımız sürecek” dedi.

Elektrik, Mekanik Şube Müdürü Gürhan Koçi de mobil jeneratörlerin zorlu arazi şartlarına uygun olarak tasarlandığını ve çeki demirli yapısıyla her noktaya kolayca taşınabildiğini belirtti.

Sabit sistemler SCADA üzerinden uzaktan izlenebilecek, mobil jeneratörler ise gerektiğinde hızla sahaya yönlendirilebilecek. Başkan Dutlulu, yatırımın Manisa’nın sadece su temini değil, deprem ve yangın gibi afetlerde de enerji ihtiyacını karşılayarak önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.