Manisa il genelinde her yerde çalışma yürüten MASKİ ekipleri Gölmarmara ilçesi Değnekler Mahallesine daha verimli ve kesintisiz içme suyu sağlayacak olan yeni terfi hattı kazım çalışmalarına başladı. Çalışma tamamlandığında mahalleye hem daha verimli hem de kesintisiz içme suyu sağlanacak. İlçedeki çalışmalarını aralıksız devam ettiren MASKİ ekipleri ayrıca Gölmarmara'nın farklı bölgelerinde meydana gelen kanal arızaları ile boru patlaklarına da hızla müdahale ederek, en kısa sürede tamiratlarını gerçekleştirerek vatandaşların olumsuzluk yaşamasının önüne geçiyor.

Kaynak: İHA