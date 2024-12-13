MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda öne çıkan yarışmacılardan biri olan Beyza, geçirdiği talihsiz kaza sonrası yüzünü yakmış ve bu olay izleyicileri korkutmuştu. Yaklaşık iki hafta süren bir aranın ardından yarışmaya dönen Beyza, yarışma sırasında Eda ile yaşadığı gerginlikle de dikkatleri üzerine çekti.

Bu olayın ardından programı sıkı takip eden ünlü isim Demet Akalın’ın da müdahil olmasıyla, sosyal medyada Beyza ile ilgili çeşitli tartışmalar patlak verdi. Ancak Beyza’ya yönelik yeni iddialar, sosyal medyada daha da büyüdü.

Torpil iddiaları sosyal medyayı salladı

Son haftalarda özellikle Eda ile yaşadığı tartışma sonrası Beyza'nın kazandığı ikinci bireysel dokunulmazlık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok izleyici, jüri üyelerinin Beyza'ya karşı tutumunu sorguladı ve yarışmacının ‘torpilli’ olduğu iddialarını ortaya attı.

Beyza'nın arkadaşları olan yarışmacılardan Erim ve Alper'in açıklamaları da bu tartışmaları daha da alevlendirdi. Erim, Beyza için "2'de 2 dün, bugün 2'de 2, 4'te 4" derken, Alper ise “Yarın da 6’da 6 yapar” şeklinde bir yorum yaptı.