Seride Neville Longbottom karakterini canlandıran Matthew Lewis, bu konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tüm zamanların en ikonik film serilerinden biri olan Harry Potter’da, her oyuncunun kendine has bir popülaritesi bulunuyor. Bu oyunculardan biri de 34 yaşındaki İngiliz aktör Matthew Lewis. Onu, Harry Potter filmlerindeki sessiz, çekingen ancak özgüveni yerine geldiğinde kararlı ve cesur olan Neville Longbottom karakteriyle tanıyoruz. Ancak Lewis, “Me Before You” ve “Baby Done” gibi filmlerde de yer alarak ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Harry Potter dizisinde yer alacak mı?

Geçtiğimiz aylarda HBO’nun yeni bir Harry Potter dizisi üzerinde çalıştığı ve dizinin 2026 yılında yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak, dizide hangi oyuncuların yer alacağı hala belirsiz. Matthew Lewis, Neville Longbottom karakterine dönüp dönmeyeceği sorulduğunda People dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Oyunculuğu seçmemin nedeni çok kısa bir dikkat süresine sahip olmam. Herhangi bir işi çok uzun süre devam ettiremiyorum. Mesela yıllar boyunca birçok hobim oldu ama şimdi hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Başlarda bir konuya ilgim çok oluyor, daha sonra azalıyor. Harry Potter dizisinde oynamam için bana teklif götürülürse buna hayır demem. Burun kıvırmam. Ama bu özellikle yapmak istediğim bir şey değil. Teklif gelirse bakar, değerlendiririm. Bugüne kadar pek çok şey oldum; hemşire oldum, polis memuru oldum, asker oldum, büyücü oldum. Sıradakinin ne olacağını hiç bilmiyorum.”