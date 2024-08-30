Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel anlamlı bir mesaj paylaştı. Türkiye'de geçirdiği süre boyunca Türk halkıyla güçlü bir bağ kuran Icardi, bu özel günü unutmadı ve sosyal medya hesaplarından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

"Türk ailemin günü kutlu olsun"

Icardi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını paylaşarak, "Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. 'Zafer' işte o zaman kazanıldı! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Tüm Türk ailemin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Bu mesajıyla Türk halkının milli duygularına ortak olan yıldız futbolcu, sosyal medyada büyük beğeni topladı.