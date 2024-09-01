Sakatlık Adana Demirspor maçında ortaya çıktı

Galatasaray’ın Adana Demirspor’u 5-1 yendiği maçta, Mauro Icardi 25. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ üst arka adalesinde ağrı hissedilen Icardi, maç sonrası detaylı kontrole alındı.

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2. derece Strain tespit edildi

Galatasaray, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Icardi’nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini belirtti. Tedavi süreci bugün başlatıldı.

Tedavi süreci başladı

Mauro Icardi’nin sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun iyileşme süreci hakkında bilgi vermeye devam edecek.

Editör: Sezin Türkyılmaz