Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi, yeni bir aşka yelken açtı. Sosyal medya paylaşımları, 31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğunu gözler önüne serdi. İkilinin sosyal medya hesaplarındaki benzer detaylar, aşk iddialarını güçlendirdi.

Paylaşımlar Icardi’nin yeni ilişkisini ele verdi

Futbol dünyasının ünlü ismi Mauro Icardi'nin yeni aşkı, yaptığı paylaşımlar aracılığıyla ortaya çıktı. Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara’nın gündemde olduğu bir dönemde, Icardi'nin sosyal medya paylaşımları dikkatleri çekti. China Suarez, yaptığı bir paylaşımda yer alan duvar detayının, Icardi'nin daha önce paylaştığı fotoğrafla benzer olduğunu fark eden takipçiler, bu durumu ilişkiye dair güçlü bir ipucu olarak değerlendirdi.

Aynı simit ve benzer paylaşım detayları dikkat çekti

Icardi, önceki paylaşımlarında, "Nasılsınız?" diye sormuş ve takipçileriyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Çinli oyuncu China Suarez ise, Icardi'nin kızının kullandığı simitle aynı pozda fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Bu benzerlikler, ikilinin yakınlaştığı iddialarını güçlendirdi.