Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, Bakan Yusuf Tekin’in göreve başladığı 4 Haziran 2023’ten bu yana hayata geçirilen projelerin yer aldığı “Yıllık Bülten” hazırladı.

Bültende 12. sınıflar dâhil olmak üzere sınıf tekrarının yeniden uygulanması ve devamsızlık affının kaldırılması gibi önemli kararlar öne çıktı.

250 sayfalık bültende “Dijital Vatandaşlık Eğitim Projesi, Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon yazma yarışması, Geleneksel Çocuk Oyunlarına İlişkin İzleme ve Değerlendirmeler, Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu Projesi gibi çalışmaların da detayları paylaşıldı.

Bakan Tekin’in, “millî ve manevi değerler” vurgusu yaptığı bültende “Öğrencilerimizin Türkiye Yüzyılı’nda Anadolu’dan dünyaya, insanlığın gelişimine katkı sağlayacak evrensel nitelikte fikirler üreteceğine ve geleceğe yön vereceğine olan inancımız tam. Tüm insanlığa yeni yollar sunacak öğrencilerimizin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmeleri için daima yanlarında ve destekçisi olacağız. İstiklalden istikbale, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek nesiller yetiştirme vizyonu, kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda bize aydınlık bir istikameti işaret ediyor” sözleri yer aldı.

Müfredata yoğun tepki gelmişti

Müfredat değişiklikleri de bültende önemli bir yer tuttu. MEB’in hazırladığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine okutulacak zorunlu derslere ait “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismiyle onaylanan müfredat değişikliğine eğitimciler, sendikalar, iş insanları ve sivil toplum örgütlerinden büyük tepki gelmişti.

Müfredatın laiklikten uzak, din eğitimli olduğunu vurgulayan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler, müfredatı “Çocuklarımızı korku ve kaygı süreçleri haline getiren, imamların dinsel öğretilerinin hâkim kılındığı, okullarımızı birer terbiye ve ıslah merkezine dönüştüren ÇEDES projesi onarılmaz yaralar açar” diye değerlendirmişti.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı odalardan MEB’in yeni müfredat taslağına “Laiklik düşmanı, bilimi dışlayan bir eğitim öğretim modeli!” diye tepki gösterirken; Türkiye Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) da müfredatı “Toplumsal ve ekonomik gelişmemiz için 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller yetiştirmeliyiz” sözleriyle eleştirmişti.